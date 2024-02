Füchse Berlin verlängern mit Ludwig: Kireev weg

Die Füchse Berlin setzen ihren Weg fort und integrieren talentierte Nachwuchsspieler in ihren Bundesliga-Kader. Lasse Ludwig rückt auf, ein anderer Handball-Keeper verlässt den Tabellenführer.

Die Füchse Berlin und Torhüter Lasse Ludwig haben ihren Vertrag bis 2027 verlängert. Der U21-Weltmeister, der gleichzeitig Stammkeeper bei Berlins Zweitliga-Kooperationspartner VfL Potsdam ist, wird dann das Torwart-Gespann mit Dejan Milosavljev bilden. Torhüter Victor Kireev wird die Füchse hingegen nach zwei Jahren verlassen, wie der Bundesliga-Spitzenreiter am Dienstag mitteilte.

"Lasse Ludwig gibt mit seiner unaufgeregten und ruhigen Art dem Spiel und der Abwehr die nötige Sicherheit. Er ist ein absoluter Crunchtime-Spieler, der nicht nur bei seinen Auftritten bei den Füchsen, sondern auch über die letzten drei Jahre beim VfL Potsdam gezeigt hat, wozu er in der Lage ist", lobte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning.

Ludwig (21) kam im Alter von 15 Jahren nach Berlin und feierte mit den Füchsen in der A-Jugend zweimal die deutsche Meisterschaft. Unter Hanning wurde der Schlussmann zum Junioren-Nationalspieler ausgebildet. Mit den Potsdamern kämpft er aktuell um den Aufstieg in die Bundesliga. "Durch mein Doppelspielrecht konnte ich in den vergangenen Jahren schon ein paar wertvolle Erfahrungen im Füchse Trikot sammeln", befand Ludwig.

(dpa)