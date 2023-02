Füchse nach Kantersieg in Irun Gruppensieger

Die Füchse Berlin haben auch ihr achtes Spiel in der European League gewonnen und damit den Sieg in Gruppe D sichergestellt.

Am Dienstagabend siegte der Tabellenführer der Handball-Bundesliga beim spanischen Vertreter Bidasoa Irun souverän mit 40:32 (23:17). Die Füchse sind damit in diesem Wettbewerb das einzige verlustpunktfreie Team. Beste Berliner Werfer waren Milos Vujovic mit sieben und Jacob Holm und Mijajlo Marsenic mit je sechs Toren. Hans Lindberg erzielte als sechster Spieler überhaupt seinen 1000 Treffer in einem europäischen Wettbewerb.

Nach einem ausgeglichenen Beginn häuften sich die Fehler im spanischen Angriffsspiel. Die Gäste konnten so immer wieder Bälle klauen und kamen zu einfachen Treffern durch Tempogegenstöße. Mit einem 4:0-Lauf konnten sich die Berliner Mitte der ersten Hälfte absetzen. Sie vergaben aber auch fahrlässig einige offene Würfe und verpassten es so, sich schon jetzt noch deutlicher abzusetzen.

Zwischenzeitlich bekamen die Füchse auch Probleme mit der offensiven Deckung der Basken, die dadurch wieder auf 10:13 herankamen. Doch die Gäste blieben ruhig und profitierten erneut von Ballverlusten und Fehlwürfen der Gastgeber. Bis zur Halbzeit waren die Füchse wieder auf sechs Tore davongezogen.

Und auch nach dem Seitenwechsel dominierten die Berliner. Die Basken fanden nun kaum noch Möglichkeiten gegen die Deckung der Gäste. Nach nur rund acht Minuten in der zweiten Hälfte hatte sich der Vorsprung der Füchse mehr als verdoppelt (33:20). Anschließend nahmen Hauptstädter das Tempo raus und schonten frühzeitig einige Stammkräfte. Der Sieg geriet aber nicht mehr in Gefahr.

(dpa)