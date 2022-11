Füchse wollen Erfolgsserie in European League fortsetzen

Nachdem die Füchse Berlin am vergangenen Donnerstag bei den Rhein-Neckar Löwen ihre Tabellenführung in der Handball-Bundesliga (HBL) verteidigt haben, wollen die Berliner dies auch in der European League tun.

Am Dienstag ist der portugiesische Club Aguas Santas Milaneza (20.45 Uhr/ DAZN) in der Max-Schmeling-Halle zu Gast.

Die Füchse sind mit drei Siegen aus drei Spielen in der Gruppe D Spitzenreiter, die noch punktlosen Portugiesen Vorletzter. Trainer Jaron Siewert warnt dennoch vor dem klaren Außenseiter. "Es ist ein Gegner, der in der Liga ganz gut dasteht und den man auf keinen Fall unterschätzen darf. Die haben ein paar wirkliche Spielmäuse dabei, die spielintelligent agieren", so der Füchse-Coach.

Dennoch sind die Berliner klarer Favorit. Nach fünf Pflichtspielsiegen in Serie und der Aufstellung eines eigenen Bundesliga-Startrekords strotzen sie zudem vor Selbstbewusstsein. Deshalb erwartet Siewert von seinem Team am Dienstag Dominanz. "Dass wir mit unserem Tempospiel für klare Verhältnisse sorgen und das Spiel nicht bis in die Endphase offenhalten", sagte der Trainer.

Bis auf die langzeitverletzten Valter Chrintz und Mathias Gidsel hofft Siewert auf den Kader der vergangenen Wochen. Auch wenn der eine oder andere im Team nach zuletzt drei Spielen in fünf Tagen schon seine Wehwehchen hat. "Nach so einer strapaziösen Woche gibt es immer die eine oder andere Blessur. Hoffentlich aber nichts, was einen Spieleinsatz beeinträchtigt", sagte Siewert. Denn schon am Samstag geht es in der heimischen Liga gegen den HC Erlangen weiter.

