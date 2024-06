Lichtlein ist Nachwuchsspieler der Saison - Grgic Dritter

Aus dem Kader der Füchse Berlin und der Nationalmannschaft ist Handballer Nils Lichtlein nicht mehr wegzudenken. Das erkennt auch die Konkurrenz an.

U21-Weltmeister Nils Lichtlein von Vizemeister Füchse Berlin ist als Nachwuchsspieler der Saison ausgezeichnet worden. Der Handball-Profi setzte sich bei der erstmals durchgeführten Wahl durch die Trainer und Geschäftsführer der Bundesligisten gegen Justus Fischer (TSV Hannover-Burgdorf) und Marko Grgic (ThSV Eisenach) durch.

Lichtlein kam in der abgelaufenen Saison in 33 von 34 Partien für den Hauptstadt-Club zum Einsatz und hatte als Spielmacher maßgeblichen Anteil an der Champions-League-Qualifikation. In der Nationalmannschaft feierte der 21-Jährige sein Debüt und dürfte auch zum Kader für die Olympischen Spiele in Frankreich gehören.

Der Eisenacher Grgic ist einer der Aufsteiger der Bundesliga-Saison. Der 20 Jahre alte Rückraum-Spieler schaffte mit dem Außenseiter aus Thüringen den nicht für möglich gehaltenen Klassenerhalt und feierte Mitte Mai sein Debüt für Deutschland.

(dpa)