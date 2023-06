Weltmeister Jacob Holm verlässt die Füchse Richtung Paris

Handball-Bundesligist Füchse Berlin und der dänische Rückraumspieler Jacob Holm gehen ab sofort getrennte Wege.

Das vermeldete der Verein am Mittwoch. An sich hätte der 27 Jahre alte Weltmeister von 2021 und 2023 noch einen laufenden Vertrag bis 2024 gehabt, wechselt nun aber vorzeitig zum französischen Erstligisten Paris Saint-Germain. Über die von PSG gezahlte Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart.

"Jacob hat uns über seine Wechselabsichten schon frühzeitig informiert. Ich bedauere den Abgang sehr und hätte mir gewünscht, dass er noch einige Jahre für die Füchse gespielt hätte", sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning.

Holm kam zur Saison 2018/2019 vom dänischen Erstligisten Ribe-Esbjerg nach Berlin, wo er in 159 Bundesliga-Partien 573 Treffer erzielte und 262 Torvorlagen lieferte. Im DHB-Pokal und in der European League traf er insgesamt 275-mal.

"Ich möchte mich gerne bei allen Füchse-Fans für fünf fantastische Jahre bedanken. Die Füchse sowie ihre Fans werden für immer einen großen Platz in meinem Handball-Herz behalten", sagte Holm, der sich mit dem Sieg in der European League in diesem Jahr aus Berlin verabschiedet.

(dpa)