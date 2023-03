Jungen fahren auf Zug-Kupplung mit: Ermittlungen

Zwei Jungen sind im Landkreis Havelland außen an einem Zug mitgefahren.

Der 13-Jährige und der 15-Jährige sollen am Mittwochnachmittag den sogenannten Puffer des Zuges der Linie RE4 in Dallgow-Döberitz bestiegen haben, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Der Puffer dient laut Polizeiangaben als Kupplung zwischen zwei Waggons. Demnach hielt der Lokführer außerplanmäßig in Buschow an. Die Jungen versuchten davonzulaufen, wurden aber von alarmierten Polizisten festgenommen.

Die Jungen blieben unverletzt und wurden nach einer Belehrung ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen den 15-Jährigen wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Durch den außerplanmäßigen Halt des Zuges kam es zu Verspätungen.

Die Bundespolizei warnte vor dem Spielen auf Bahnanlagen. Kinder und Jugendliche gefährdeten immer wieder sich und andere vor allem durch Abenteuerlust oder falsch verstandene Mutproben.

(dpa)