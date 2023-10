Parteilose Kandidatin wird Bürgermeisterin in Brieselang

Die Gemeinde Brieselang (Havelland) hat eine neue Bürgermeisterin: Die parteilose Kandidatin Kathrin Neumann-Riedel gewann die Stichwahl am Sonntag gegen Fabian Bleck (CDU).

Das teilte die Gemeinde am Sonntagabend mit. Ralf Heimann ( Freie Wähler), der im April per Bürgerentscheid abgewählt worden war, schaffte es nicht in die Stichwahl.

Die 1984 geborene Diplomverwaltungswirtin Neumann-Riedel bekam laut vorläufigem Ergebnis 58,2 Prozent der abgegebenen Stimmen. Kommunikationswirt Bleck erhielt 41,8 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 48 Prozent.

(dpa)