Kettensägenkünstler machen Späne beim Speedcarving

Unter dem Motto "Wir machen Späne" messen sich am 10.

und 11. Juni 20 Kettensägenkünstler aus ganz Deutschland in Heinersdorf (Oder-Spree). Auf Einladung von Christian Mücke treten sie auf dem Gelände der Alten Schäferei in der Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft im Speedcarving gegeneinander an.

Binnen 45 Minuten müssen sie aus einem Eichenstamm eine Skulptur sägen. Die an beiden Tagen entstehende Holzkunst wird anschließend versteigert. "Eine Fachjury bewertet die Ergebnisse nach Punkten. Nur der Sieger dieser Qualifikation ist startberechtigt beim Finale der Deutschen Meisterschaften, die in diesem Jahr Anfang September im sächsischen Gelenau ausgetragen wird", sagte Christian Schmidt, Vorsitzender des Vereins Deutsche Speedcarving Meisterschaft, der den Wettbewerb seit zehn Jahren organisiert und das Regelwerk erarbeitet hat. Deutschlandweit gebe es 16 solcher Qualifikations-Ausscheide.

Kettensägenkünstler Christian Mücke, der das Event in Heinersdorf veranstaltet, hatte bei der Deutschen Meisterschaft im Speedcarving im vergangenen Jahr den 7. Platz belegt. Der gelernte Tischler arbeitet seit vier Jahren als selbstständiger Kunsthandwerker. Zum Begleitprogramm seines Events gehören ein Handwerkermarkt und Livemusik.

(dpa)