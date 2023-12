Klemens noch kein "richtiger Profi": Erst bei 50 Spielen

18 Jahre alt und schon Stammspieler. Herthas Pascal Klemens ist bei den Berlinern der Aufsteiger der Saison - und peilt eine besondere Marke an.

Senkrechtstarter Pascal Klemens sieht sich trotz seiner rasanten Entwicklung bei Fußball-Zweitligist Hertha BSC noch nicht als gestandener Profi. "Da habe ich mir eine Marke von 50 Spielen gesetzt. Erst dann ist man ein richtiger Profi", sagte der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler im Interview der "Bild"-Zeitung.

Klemens, der erst in diesem Jahr aus der Berliner U19 in die erste Mannschaft aufgestiegen war, absolvierte bislang 15 Spiele im Trikot der Hauptstädter. "2023 ist sehr aufregend. Das fühlt sich alles noch nicht ganz real an", berichtete die Berliner Nachwuchshoffnung über ihren schnellen Aufstieg zum Stammspieler.

Vor allem im Spiel nach vorne will sich der gelernte Innenverteidiger, der unter Trainer Pal Dardai auf der Sechser-Position eingesetzt wird, künftig mit eigenen Abschlüssen und Steckpässen "noch mehr einschalten". Dass Klemens überhaupt in 11 von 17 Zweitliga-Spielen auf dem Feld stand, verdankt er Herthas Rückkehr zum Berliner Weg. Mehr junge Spieler aus der eigenen Jugend sollen Verantwortung übernehmen.

(dpa)