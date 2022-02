Hertha-Kapitän Boyata vor Rückkehr ins Training

Kapitän Dedryck Boyata steht Fußball-Bundesligist Hertha BSC möglicherweise schon bald wieder zur Verfügung.

Der 31 Jahre alte belgische Nationalspieler könne nach seiner Bänderverletzung schon in der kommenden Woche teilweise wieder auf dem Trainingsplatz stehen, teilte der Verein am Freitag mit. Auch der ebenfalls verletzte Marton Dardai mache gute Fortschritte, hieß es.

Boyata hatte sich die Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk Ende Januar in einem Testspiel gegen den polnischen Erstligisten Lech Posen zugezogen. Der im Sommer 2019 von Celtic Glasgow nach Berlin gewechselte Innenverteidiger hat in seiner Zeit bei Hertha immer wieder Verletzungspausen einlegen müssen. Boyata würde Trainer Tayfun Korkut eine weitere Option in der Innenverteidigung geben, nachdem sich dort zuletzt die Ausfälle gehäuft hatten.

