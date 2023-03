Brandenburg will Medizin-Universiät in der Lausitz gründen

Brandenburg will eine eigene medizinische Universität in der Lausitz gründen.

Das beschloss die Landesregierung am Dienstag in Potsdam. Wissenschaftsministerin Manja Schüle ( SPD) sagte: "Heute haben wir eine weitere Weiche für dieses Großprojekt gestellt." Das Konzept für die Gründung einer Medizinerausbildung in Cottbus werde nun dem Wissenschaftsrat zur Begutachtung vorgelegt.

Zum Wintersemester 2026/27 sollen die ersten Studierenden starten. Finanziert werden soll das Projekt bis 2038 mit 2,1 Milliarden Euro vom Bund.

In Cottbus-Senftenberg gibt es bereits die Brandenburgische Technische Universität (BTU). Ursprünglich hatte es geheißen, die Medizinerausbildung solle dort angegliedert werden.

(dpa)