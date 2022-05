BHC-Teams erreichen Viertelfinale, TuSLi in Abstiegsrunde

Die Damen und Herren des Berliner HC haben die Vorrunde in der 1.

Feldhockey-Bundesliga jeweils als Vierter ihrer Staffel beendet und sich für die Viertelfinal-Playoffs qualifiziert. Die Herren gewannen am Sonntag ihr letztes Gruppenspiel mit 7:2 (3:0) gegen den Tabellenletzten SC Frankfurt 1880. Beste BHC-Torschützen waren Michael Hummel und Leon Schmidt mit je zwei Treffern. Zuvor hatten sich die BHC-Damen beim Tabellenzweiten Club an der Alster ein 2:2 (0:1)-Unentschieden erkämpft, denn Stefanie Wendt und Viola Scharf glichen in Hamburg einen 0:2-Rückstand noch aus.

Im Viertelfinale treffen die BHC-Damen nun auf den Meister Düsseldorfer HC als Sieger der Staffel A. Die BHC-Herren müssen sich mit dem Mannheimer HC als Spitzenreiter der Staffel B messen. Das erste Playoff-Duell der "Best-of-Three"-Serie findet am kommenden Sonntag im heimischen Ernst-Reuter-Stadion statt.

Die Damen des TuS Lichterfelde bestreiten am kommenden Wochenende gleich die ersten beiden Spiele in den Playdowns. Gegner in der Abstiegsrunde im Modus "Best-of-Five" ist der Großflottbeker THGC. Aufsteiger TuSLi hatte die Vorrunde sieglos als Staffelletzter beendet und am Sonntag mit 2:7 (0:4) gegen den UHC Hamburg verloren.

(dpa)