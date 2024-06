Brand: Kriminaltechnik ermittelt zur Brandursache

Ein Schaden von rund 10.000 Euro ist bei einem Wohnungsbrand in Hohen Neuendorf (Landkreis Oberhavel) am Montag entstanden.

Am Dienstag ermitteln nun Kriminaltechniker zur Brandursache, teilte ein Polizeisprecher mit. Kurz vor 13 Uhr war in einer Erdgeschosswohnung in der Dorfstraße ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, die Wohnung ist jedoch aktuell nicht mehr bewohnbar, wie der Sprecher am Dienstag mitteilte.

(dpa)