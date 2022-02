Homophober Angriff auf junge Frau in Berlin-Gesundbrunnen

Eine junge Frau ist in Berlin-Gesundbrunnen von einem Mann homophob angegangen und geschlagen worden.

Die 25-Jährige sei am frühen Samstagmorgen am U-Bahnhof Gesundbrunnen von einem Unbekannten auf Türkisch angeherrscht, geschlagen und anschließend zu Boden gestoßen worden, teilte die Polizei mit. Nach den Angaben vom Samstag war der Mann auf die Frau losgegangen, nachdem sie sich mit einer anderen Frau geküsst hatte. Die Frau wurde leicht verletzt, musste aber nicht medizinisch behandelt werden. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt nun wegen Körperverletzung. Nähere Erkenntnisse zur Identität des Täters lagen am Samstag zunächst nicht vor.

© dpa-infocom, dpa:220219-99-203153/2 (dpa)