Nach Vorwürfen gegen Unidozent: Vergleich vor Gericht

Seit Jahren soll ein Unidozent sich Frauen gegenüber übergriffig verhalten haben. Schließlich wird ihm gekündigt. Der Fall landet vor Gericht. Nun gibt es eine Einigung.

Der Streit um die Kündigung eines Hochschuldozenten der Berliner Humboldt Universität nach Vorwürfen verbal sexualisierter Übergriffe ist beigelegt. Die Beteiligten hätten am Dienstag einen Vergleich geschlossen, teilte das Arbeitsgericht mit. Danach endet das Arbeitsverhältnis des Dozenten am 30. Juni 2024. Bis dahin erhält er weiter Geld, ist aber freigestellt, wie es hieß.

Nach mehr als 30 Jahren Beschäftigung hatte die Hochschule dem Mann im August 2023 außerordentlich gekündigt. Die Universitätsleitung sei davon überzeugt, dass eine weitere Beschäftigung des Mitarbeiters "den Studierenden, Lehrenden und Mitarbeitenden der Humboldt-Universität nicht mehr zuzumuten" sei, hieß es damals zur Begründung in einer Mitteilung. Zuvor war der Beschuldigte seit Anfang August bis auf Weiteres freigestellt worden.

Zuvor hatten Unbekannte in einem offenen Brief dem Dozenten sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch vorgeworfen. In dem Mitte Juli auf der linken Plattform "Indymedia" veröffentlichten Schreiben hieß es, der Beschuldigte missbrauche "seine Machtposition als Dozent und Vorgesetzter seit mehr als 20 Jahren". Den Anschuldigungen zufolge ging es um Fälle körperlicher sowie sexualisierter Gewalt. Außerdem habe sich der Mann in Vorlesungen "transfeindlich und rassistisch" geäußert. Der Dozent äußerte sich damals nicht zu den Vorwürfen.

Nach Gerichtsangaben hatte die Humboldt-Universität dem Dozenten bereits in den Jahren 2007, 2010 und 2014 Abmahnungen wegen verbal sexualisierter Übergriffe erteilt. Im April 2023 habe es dann nach Schilderung der Hochschule ein Gespräch gegeben. Dabei habe der Mann die Anweisung erhalten, keine Gespräche mehr mit weiblichen Studierenden unter vier Augen zu führen. Eine Woche später soll der Dozent nach Hochschulangaben dagegen verstoßen haben. Dies habe zur Kündigung geführt.

Dagegen wehrte sich der Dozent mit einer Klage. Im Verlauf des Rechtsstreits sprach die Hochschule dann eine weitere Kündigung aus. Mit dem nun geschlossenen Vergleich ist der Fall arbeitsrechtlich erledigt. Strafrechtlich ist dies zunächst auch der Fall.

Die Polizei hatte von Amts wegen Ermittlungen gegen den Dozenten aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft Berlin stellte die Ermittlungen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und Beleidigung nach eigenen Angaben mangels eines Anfangsverdachts am 24. August 2023 ein. Gegen diese Entscheidung gebe es bis heute keine Beschwerde, sagte ein Behördensprecher am Dienstag.

(dpa)