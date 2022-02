"Ich bin aufgeregt": Erste Gäste bei der Berlinale

Zur Eröffnung der Berlinale sind die ersten Gäste am Potsdamer Platz angekommen.

Zur Eröffnung der Berlinale sind die ersten Gäste am Potsdamer Platz angekommen. Über den roten Teppich gingen am Donnerstagabend unter anderem die Schauspielerinnen Heike Makatsch, Iris Berben und Maria Furtwängler. Einige Stars gaben am Rand Autogramme.

Auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) war in Berlin dabei. "Ich bin aufgeregt. Ich fühle mich sehr, sehr glücklich", sagte Roth. "Weil ich glaube: Wir senden ein Signal weit über Berlin hinaus an die Kunst und Kultur. An die Menschen, die das Kino lieben."

Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den großen Filmfestivals der Welt. Angesichts der Infektionszahlen mit dem Coronavirus gelten diesmal besondere Auflagen.

