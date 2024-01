Keine gute Hertha-Nachricht: Ohne Reese in Trainingslager

Die Werte stimmen immer noch nicht. Fabian Reeses Fehlen im Wintercamp trifft die Hertha.

Hertha BSC muss im Trainingslager in Alicante vorerst auf Topspieler Fabian Reese verzichten. Nach einem Infekt seien die Werte des 26-Jährigen "noch nicht so gut, dass er wieder voll ins Training einsteigen kann. Daher wird er nicht mit ins Trainingslager reisen", teilte der Fußball-Zweitligist aus der Hauptstadt mit. Reese hatte bei der letzten Partie der Berliner vor der Winterpause am 16. Dezember gegen Osnabrück bereits gefehlt.

Zudem werde Robert Kwasigroch aufgrund eines Infekts nicht mit ins Camp reisen, hieß es weiter vom Club. Die Herthaner sind von diesem Sonntag an für eine Woche in Spanien. Dort werden die Berliner am Mittwoch gegen KV Mechelen aus Belgien spielen, am Samstag kommender Woche gegen die Glasgow Rangers aus Schottland. In der Liga startet die Hertha am 21. Januar mit einem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf ins neue Jahr und ist vor dem Wiederbeginn Tabellensiebter.

(dpa)