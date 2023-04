Deutsches Team für Special Olympics World Games eingekleidet

Die deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Special Olympics World Games (TeamSOD) haben ihre Arbeitskleidung für das größte sportliche Event in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972 bekommen.

Am Samstagabend wurden die insgesamt 575 deutschen Delegationsteilnehmer an den Weltspielen vom 17. bis 25. Juni 2023 in Berlin eingekleidet.

415 Aktive vertreten die deutschen Farben bei den Weltspielen der Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Insgesamt gehen rund 7000 Aktive in 25 Sportarten an den Start. "Es gibt kaum einen besseren Weg, als durch Begegnungen mit den Special Olympics Aktiven die Bedeutung von Teilhabe für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung kennen zu lernen", sagte Christiane Krajewski, Präsidentin von Special Olympics Deutschland und Vorsitzende des Weltspielekomitees der Special Olympics World Games Berlin 2023.

Das TeamSOD vereint Aktive aus fünfzehn Landesverbänden. Zum TeamSOD gehören 356 Athletinnen und Athleten sowie 59 Unified Partnerinnen und Partner, die ohne Beeinträchtigung mitspielen. Hinzu kommen 130 Trainerinnen und Trainer sowie weitere Delegationsmitglieder wie Ärzte und Fotografen.

(dpa)