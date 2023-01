Spranger fordert härtere Regeln für Schreckschusswaffen

Nach den Ausschreitungen an Silvester fordert Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) strengere Regeln für den Kauf von Schreckschusswaffen.

Nach den Ausschreitungen an Silvester fordert Berlins Innensenatorin Iris Spranger ( SPD) strengere Regeln für den Kauf von Schreckschusswaffen. Problematisch sei, dass jeder ab 18 Jahren ohne weitergehende Prüfung oder einen Nachweis eine solche Waffe und die dazugehörige Munition kaufen könne, sagte Spranger dem "Tagesspiegel". "Genau das muss auf den Prüfstand", sagte die Senatorin.

Für den Kauf will die neue Vorsitzende der Innenministerkonferenz (IMK) unter anderem einen sogenannten kleinen Waffenschein und die dazugehörige Zuverlässigkeitsprüfung vorschreiben. Zu klären sei auch, weshalb die Schreckschusswaffe benötigt werde, sagte Spranger. Aus ihrer Sicht sollte dieser Aspekt in einen solchen Prüfprozess einbezogen werden.

In der Nacht zum Neujahrstag waren in mehreren deutschen Städten Polizisten und Feuerwehrleute im Einsatz angegriffen worden. Besonders heftig waren die Attacken in einigen Vierteln von Berlin. Unter anderem war auf Videos zu sehen, wie ein Unbekannter ein Auto der Polizei mit einer Schreckschusswaffe beschoss.

(dpa)