Spranger wehrt sich gegen Sparvorgaben aus Finanzverwaltung

Der Finanzsenator hat die Senatsverwaltungen dazu aufgefordert, Sparvorschläge zu machen. Dagegen gibt es Protest. Die Innensenatorin äußert sich besonders deutlich.

Innensenatorin Iris Spranger ( SPD) hat die Vorgaben von Finanzsenator Stefan Evers ( CDU) zum Sparen in allen Senatsverwaltungen zurückgewiesen. "Wenn das so kommt, kann ich Polizei und Feuerwehr schließen", sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch dem "Tagesspiegel". "Dann wird Mitte eines Monats kein Einsatzwagen mehr fahren können, weil das Benzin nicht mehr bezahlt werden kann."

Spranger sieht vor allem kritisch, dass in allen Senatsverwaltungen gleichermaßen gespart werden soll. "Man kann nicht pauschal per Gießkanne über alle Ressorts sparen, das muss politisch entschieden werden." Weil nicht bei Personal oder Mietkosten gespart werden könne, blieben nur die Sachausgaben und Investitionen für Einsparungen übrig.

Die Senatsverwaltungen sollen Sparvorschläge machen

Hintergrund ist die Finanzierungslücke im Doppelhaushalt für die Jahre 2024/2025, den das Abgeordnetenhaus Mitte Dezember beschlossen hat. Vorgesehen sind darin sogenannte pauschale Minderausgaben. Für die Senatsverwaltungen geht es um 1,75 Milliarden Euro für das Jahr 2024, die noch eingespart werden sollen.

Finanzsenator Evers hatte Ende Dezember in einem Schreiben an alle Senatsmitglieder, das der dpa vorliegt, diese aufgefordert, bis Ende Februar entsprechende Vorschläge zu machen, wie 5,9 Prozent des jeweiligen Haushaltsvolumens der Ressorts eingespart werden könnten.

Dabei gehe es um erste Vorschläge, sagte eine Sprecherin der Finanzverwaltung am Mittwoch. "Spätestens zur Mitte des Jahres ist dem Parlament der Nachweis über die Belegung der von ihm beschlossenen pauschalen Minderausgaben mitzuteilen." Die Entscheidung darüber treffe nicht der Finanzsenator, sondern der Senat insgesamt. "In diesem Prozess gibt es naturgemäß Raum für Diskussionen - entscheidend ist das Ergebnis", so die Sprecherin.

Finanzverwaltung schließt weitere Sparzwänge nicht aus

Auch die Steuerschätzung im Mai werde eine Rolle für die abschließende Einigung im Senat spielen. "Angesichts der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ist nicht ausgeschlossen, dass zusätzliche Anstrengungen erforderlich werden."

Das Parlament habe dem Senat mit dem Doppelhaushalt den Auftrag erteilt, eine schrittweise Normalisierung des staatlichen Ausgabenniveaus nach der pandemiebedingten Ausnahmesituation herbeizuführen. "Diesen Konsolidierungsauftrag nehmen wir ernst."

Neben Spranger hatte bereits SPD-Landes- und Fraktionschef Raed Saleh an den pauschalen Sparvorgaben Kritik geübt. "Da macht es sich der Senator sehr leicht", sagte er am Mittwoch im RBB. Die Methode von Evers entspreche der Methode Rasenmäher.

