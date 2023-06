Prozess zu Krawallen: Böllerwurf in Richtung Polizei

Rund fünf Monate nach den Silvester-Krawallen in Berlin kommt ein mutmaßlicher Beteiligter vor Gericht.

In dem ersten öffentlichen Prozess zu den Angriffen auf Rettungskräfte und Polizisten geht es am Dienstag (10.45 Uhr) vor dem Amtsgericht Tiergarten um einen 23-Jährigen, der einen Böller in Richtung eines Polizeibeamten geworfen haben soll. Der Knallkörper sei vor den Füßen des Mannes gelandet, so die Anklage. Der Polizist hatte in der Nacht zum 1. Januar die Feuerwehr beim Löschen eines Wohnungsbrandes in Berlin-Wedding unterstützt, er blieb unverletzt.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten einen tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte vor, wofür das Gesetz eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren vorsieht. Zudem geht es um versuchte gefährliche Körperverletzung. Nach Gerichtsangaben ist bislang ein Verhandlungstag geplant. Als Zeugen seien drei Polizeibeamte geladen.

In der Nacht zum Neujahrstag gab es bundesweit heftige Angriffe auf Polizisten und Feuerwehrleute im Einsatz. Besonders betroffen war die Hauptstadt. Der Berliner Staatsanwaltschaft liegen dazu nach eigenen Angaben inzwischen mehr als 110 Verfahren vor. Weitere Fälle würden noch von der Polizei bearbeitet.

Die Staatsanwaltschaft habe bislang in 18 Fällen Anklage erhoben. Zudem habe sie sechs Strafbefehle beantragt, zwei davon seien rechtskräftig. Die Vorwürfe lauten demnach tätlicher Angriff, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung oder gefährliche Körperverletzung sowie Verstoß gegen das Waffen- und das Sprengstoffgesetz. Laut Behörde wurden 45 Verfahren eingestellt.

(dpa)