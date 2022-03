Inzidenzen in Berlin und Brandenburg leicht rückläufig

Die Corona-Inzidenzen in Berlin und Brandenburg sind auf hohem Niveau weiter leicht rückläufig.

In Berlin wurden in den vergangenen sieben Tagen 966 Neuinfektionen auf 100.000 Menschen gemeldet. Das geht aus Daten des Robert Koch-Instituts ( RKI) vom Mittwoch hervor. Am Vortag betrug der Wert 1043. Bundesweit liegt die Wochen-Inzidenz für Neuinfektionen laut RKI bei rund 1172.

5784 neue Corona-Infektionen wurden innerhalb eines Tages registriert. Die Gesamtzahl für Berlin lag damit bei 747.653. Acht neue Todesfälle kamen dazu. Damit wurden bislang 4253 Tote im Zusammenhang mit Corona-Infektionen gezählt.

In Brandenburg lag die Wochen-Inzidenz nach den Zahlen vom Mittwoch bei 1397 nach 1430 am Vortag. 7371 neue Corona-Infektionen wurden verzeichnet, womit die Gesamtzahl bei 525.220 liegt. Nach zwölf neuen Todesfällen starben inzwischen 5195 Menschen in Brandenburg im Zusammenhang mit Corona-Infektionen.

