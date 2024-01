Berliner Seehunde treffen sich zum Eisbaden an Neujahr

Mehrere Dutzend Eisbader des Vereins Berliner Seehunde haben sich zum traditionellen Neujahrs-Schwimmen in den Orankesee gewagt.

Mit 5 Grad sei die Wassertemperatur noch vergleichsweise warm gewesen, meinte eine Sprecherin am Montag. "Wir hatten in diesem Winter auch schon 1,2 Grad." Nach ihren Angaben trauten sich etwa 45 bis 50 Schwimmerinnen und Schwimmer in den See im Berliner Ortsteil Hohenschönhausen. Einige von ihnen waren kostümiert - manchmal nur mit einer Fliege um den Hals oder einer Weihnachtsmannmütze auf dem Kopf, andere mit einem Ringelanzug.

Den Berliner Seehunden gehören nach eigenen Angaben 190 Menschen im Alter von 12 bis fast 90 Jahren an, die das kalte Wasser lieben und bei jedem Wetter baden gehen. Das koste manchmal auch die Fans Überwindung, heißt es auf der Internetseite des Vereins. "Es macht aber in der Gemeinschaft Spaß, hebt die Stimmung und ist gesund."

(dpa)