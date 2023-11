Vorverkauf für Silvesterparty am Brandenburger Tor startet

Für die Silvesterparty am Brandenburger Tor können sich Interessierte ab Donnerstag Tickets holen.

Die Karten für die Feier kosten zehn Euro, wie die Deutsche Entertainment AG (DEAG) am Mittwoch mitteilte. Mit dieser Sicherheitsgebühr soll unter anderem das Sicherheitskonzept finanziert werden. "Seit 2019/20 sind nicht nur die allgemeinen Produktionskosten enorm gestiegen, sondern es haben sich auch höhere Sicherheitsanforderungen ergeben", teilte die DEAG-Sprecherin mit.

Auch der Kostenaufwand für Technik und mehr Sicherheitspersonal sei komplexer geworden. Die Veranstaltung sei für rund 65.000 Personen ausgelegt. Jeder Kunde könne maximal sechs Tickets für die Party am 31. Dezember mit dem Titel "Celebrate at the Gate" kaufen.

Den Angaben zufolge wird es rund zwanzig verschiedene Live-Musik-Auftritte geben. Auf dem Programm stehen etwa das DJ-Duo Vize, die Schlagersängerin Ella Endlich, die Italo-Schlager-Band Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys und die irische Stepptanz-Show Riverdance.

Nach der Corona-Zwangspause hatte es vergangenes Jahr erstmals wieder eine Silvesterparty mit Publikum am Brandenburger Tor gegeben. Mit einer Teilnehmerzahl von 2500 Menschen war die Feier deutlich kleiner angelegt als in früheren Jahren. Dieses Jahr soll die Party wieder größer ausfallen, wie es hieß.

(dpa)