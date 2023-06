Aus JVA Brandenburg entflohener Häftling stellt sich Polizei

Der in Brandenburg an der Havel entflohene Häftling hat sich der Polizei gestellt.

Nach sechs Tagen auf freiem Fuß ergab sich der Gefangene am frühen Morgen in Brandenburg an der Havel der Polizei, wie das brandenburgische Justizministerium am Freitag mitteilte. Der unter anderem wegen Körperverletzung und Bedrohung verurteilte 41-Jährige verbüßte eine Ersatzfreiheitsstrafe in offenem Vollzug, weil er eine Geldstrafe nicht bezahlt hatte. Im August wäre seine Haft zu Ende gewesen.

Der Gefangene war vergangenen Samstag geflohen, wie das Ministerium mitgeteilt hatte. Demnach war er nicht auf Freigang, sondern entwich vom Gelände der Justizvollzugsanstalt. Die Sicherheitsvorkehrungen sind in Einrichtungen des offenen Vollzugs den Angaben nach nicht so strikt wie in anderen Haftanstalten. Weil die Flucht aus der Haft per Gesetz kein Vergehen darstellt, drohen dem Gefangenen laut Ministerium keine strafrechtlichen Konsequenzen.

(dpa)