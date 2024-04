Ausschreitungen bei Gedenken: Prozess gegen 25-Jährigen

Mit Holzlatten und Metallstangen wurden Polizisten beim Gedenken an die Kommunistenführer Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht attackiert. Einer der mutmaßlichen Täter kommt nun auf die Anklagebank.

Rund drei Monate nach Ausschreitungen beim Gedenken an die Kommunistenführer Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht in Berlin-Lichtenberg kommt ein 25-Jähriger am Mittwoch (9.15 Uhr) vor das Amtsgericht Tiergarten. Der Mann soll sich im Januar aus einer Gruppe von zehn Personen heraus an Attacken gegen Polizisten beteiligt haben. Mit einer etwa zwei Meter langen Metallstange habe er laut Ermittlungen auf einen Beamten eingeschlagen und den Angegriffenen verletzt. Der 25-Jährige habe bei seiner anschließenden Festnahme Widerstand geleistet. Die Anklage lautet unter anderem auf schweren Landfriedensbruch, tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte und gefährliche Körperverletzung. Ein Prozesstag ist bislang vorgesehen.

(dpa)