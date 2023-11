Konferenz: Dürfen Verfassungsfeinde Gutachter sein?

Die Verhinderung von Verfassungsfeinden als Gutachter vor Gericht gehört zu den Themen, mit denen sich die Justizminister und Justizministerinnen heute bei ihrer Herbsttagung beschäftigen werden.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt lautet: "Antisemitischer Terror der Hamas in Israel und die Folgen für den öffentlichen Frieden in Deutschland. Konsequenter strafrechtlicher Schutz jüdischen Lebens in Deutschland." Dazu ist ein Gespräch mit dem israelischen Botschafter Ron Prosor und dem Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, vorgesehen.

"Eine gerechte Justiz bedeutet auch, beschleunigte Klageverfahren zu gewährleisten", sagte Berlins Justizsenatorin, Felor Badenberg (parteilos). "Deshalb begrüße ich die schnelle Anklageerhebung durch die Berliner Staatsanwaltschaft gegen Gewalt und Hass im Zuge der Demonstration am 18.10.2023". Wer antisemitische Hetze auf Berlins Straßen verbreite, müsse mit deutlichen Konsequenzen rechnen. Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU) dringt darauf, sogenannte Sympathiewerbung für terroristische Vereinigungen unter Strafe zu stellen.

Die Hamburger Justizsenatorin Anna Gallina will, dass der Bund einen Vorschlag erarbeitet, wie Kinder vor der Veröffentlichung von Fotos in sozialen Netzwerken durch ihre Eltern geschützt werden können. "Auch Kinder haben das Recht, dass ihre Intim- und Privatsphäre geschützt wird", betonte die Grünen-Politikerin. Berlin, das aktuell den Vorsitz der Justizministerkonferenz hat, wünscht sich vom Bund eine bessere gesetzliche Handhabe, um Autos, die von Kriminellen oder bei illegalen Autorennen genutzt werden, leichter beschlagnahmen zu können.

Bei ihrer Frühjahrskonferenz hatten sich die Justizministerinnen und Justizminister für eine Anhebung des vor Amtsgerichten verhandelbaren Streitwerts in Zivilstreitigkeiten ausgesprochen. Demnach sollte die seit 1993 geltende Grenze von 5000 auf 8000 Euro angehoben werden. Nötig ist dafür nun eine Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes auf Bundesebene. Der Beschluss werde derzeit "intensiv geprüft", teilte eine Sprecherin des Bundesjustizministeriums auf Anfrage mit.

(dpa)