Neue Regeln für Verkürzung von Ersatzfreiheitsstrafen

Viele Straftäter landen im Gefängnis, weil sie eine Geldstrafe nicht zahlen können. Die Zeit in der Haft können sie durch Arbeit verkürzen - das wird nun aber schwieriger.

Wer in Berlin eine sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe verkürzen will, muss künftig hinter Gittern länger dafür arbeiten als bisher. Der Senat beschloss am Dienstag eine Anhebung der Regelarbeitszeit von vier auf sechs Stunden. Das heißt: Während bisher für vier Stunden Arbeit ein Hafttag erlassen wurde, sind es nunmehr sechs Stunden. Bei Arbeit an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen oder in der Nacht bleibt es bei drei Stunden.

Wer wegen eines Delikts zu einer Geldstrafe verurteilt wurde, muss eigentlich nicht ins Gefängnis - bezahlt er diese allerdings nicht, wandert er hinter Gitter und muss eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen. Für wie lange, richtet sich nach der Anzahl von Tagessätzen, zu der er verurteilt wurde. Bis 1. Februar musste die volle Anzahl der Tagessätze verbüßt werden, seither ist es nach einer bundesgesetzlichen Änderung nur noch die Hälfte. Eine weitere Reduzierung der Tage im Gefängnis ist möglich, indem Betroffene arbeiten.

Und hier wird in Berlin die seit 2021 geltende Stundenzahl - damals wurde sie von sechs auf vier Stunden reduziert - nun wieder erhöht. Begründet wird das von Justizsenatorin Felor Badenberg (parteilos) damit, dass eine "Doppelbegünstigung" vermieden werden soll. Verurteilte, die Geldstrafen nicht zahlen, sollen ihre Ersatzfreiheitsstrafe also nicht zu leicht auf Basis zweier Regelungen auf Bundes- und auf Landesebene verkürzen können.

Die neue sogenannte Tilgungsverordnung in Berlin gilt nur für Vollstreckungsverfahren, denen eine nach dem 1. Februar 2024 rechtskräftig verhängte Geldstrafe zugrunde liegt.

Die Linksfraktion kritisierte die Neuerung. "Mit dieser Verschärfung schadet Justizsenatorin Dr. Badenberg dem Justizvollzug und konterkariert zugleich die gerade auf Bundesebene vorgenommene Gesetzesänderung", erklärte der rechtspolitische Sprecher der Fraktion, Sebastian Schlüsselburg. "Es steht zu befürchten, dass die Abbruchzahlen der erfolgreichen Programme "Arbeit statt Strafe" ansteigen und sich die Haftdauer erhöht." Dass dieser Vorgang ohne Beteiligung der betroffenen Träger und vieler Justizvollzugsexperten stattgefunden habe, sei "Ausdruck von Ignoranz und Voreingenommenheit".

Nach früheren Angaben Schlüsselburgs befanden sich am 14. Februar in Berlin 348 Menschen in Haft, die eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßten. Viele von ihnen wurden verurteilt, weil sie ohne Fahrschein Busse und Bahnen genutzt haben. Die Auslastung der Berliner Haftanstalten lag am selben Tag bei 86 Prozent. Laut Statistik waren 3712 der insgesamt 4328 Plätze belegt.

(dpa)