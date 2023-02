Polizei sucht nach Straftäter aus Sicherungsverwahrung

Die Polizei sucht weiter nach einem in Berlin geflohenen Straftäter aus Brandenburg an der Havel.

Der Mann, der wegen Totschlags und Sexualdelikten verurteilt worden war, ist in der Sicherungsverwahrung untergebracht und entkam am Mittwoch in der Hauptstadt als er unter Aufsicht für eine gewisse Zeit die Vollzugseinrichtung verlassen durfte. Bislang wurde der Mann noch nicht gefasst, wie eine Sprecherin des Justizministerium am Freitagvormittag sagte. Sie kündigte für den Nachmittag Informationen zu dem Fall an.

Der 64-Jährige sei in Berlin von zwei Beamten des Justizvollzugs begleitet worden, hatte das Justizministerium am Mittwoch mitgeteilt. Bisherige Ausführungen und Ausgänge seien beanstandungslos verlaufen.

Die sogenannte Sicherungsverwahrung, die sich an die Verbüßung einer Freiheitsstrafe anschließt, ist rechtlich nicht als Strafe einzuordnen. Gerichte verhängen sie als präventive Maßnahme. Die Sicherungsverwahrung soll die Bevölkerung vor Tätern schützen, die auch nach Verbüßung ihrer Haft als gefährlich gelten.

(dpa)