Rechtsstreit um Verbot von Palästinenserdemo

Mit dem Verbot einer pro-palästinensischen Demonstration hat sich am Samstag das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg in einem Eilverfahren befasst.

Dies teilte eine Gerichtssprecherin der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Polizei hatte die für den frühen Samstagabend (17.30 Uhr) am Hermannplatz in Neukölln geplante Versammlung mit der Begründung verboten, es könnte zu volksverhetzenden oder antisemitischen Ausrufen, Gewaltverherrlichung oder Gewalttätigkeiten kommen.

Das Verwaltungsgericht hatte einen Eilantrag gegen das Verbot abgelehnt. Dagegen legten die Organisatoren Beschwerde ein und zogen somit im Eilverfahren in die nächste Instanz vor das Oberverwaltungsgericht. Der erste Senat werde zeitnah entscheiden, erklärte die Gerichtssprecherin.

Unabhängig vom Ausgang des Rechtsstreits plant die Polizei, mit rund 280 Kräften am Versammlungsort zu sein, wie eine Polizeisprecherin sagte. Polizeipräsidentin Barbara Slowik hatte den Einsatz bereits am Freitag angekündigt. Anlass für die mit 100 Teilnehmern angemeldete Demonstration ist der "Tag der palästinensischen Gefangenen" in israelischen Gefängnissen. Hintergrund des Verbots ist auch eine Palästinenser-Demonstration am Karsamstag, bei der nach Angaben von Beobachtern israelfeindliche und antisemitische Parolen gerufen wurden. Die Berliner Polizei stand in der Kritik, weil sie die Demonstration nicht gestoppt hatte.

Für Sonntag war eine weitere pro-palästinensische Kundgebung angemeldet, die ebenfalls verboten wurde. In diesem Fall wurde jedoch kein Widerspruch eingelegt.

(dpa)