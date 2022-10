Regierung tagt am Schiffshebewerk: Waldumbau ein Thema

Die brandenburgische Landesregierung trifft sich am Dienstag zu einer auswärtigen Sitzung im neuen Schiffshebewerk Niederfinow im Kreis Barnim.

Ziel ist auch ein Austausch mit der Spitze des Landkreises. Es soll unter anderem um die touristische Entwicklung der Region und den Waldumbau gehen. Die Dürren der vergangenen Jahre, die im Zuge der Erderhitzung häufiger werden, haben den Wald im Land stark geschädigt.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) will am Nachmittag über Ergebnisse der Beratung informieren. Am Abend ist ein Bürgerdialog mit dem Regierungschef im Rathaus Bernau geplant.

Innenminister Michael Stübgen (CDU) besucht zudem das Zentrum für Brand- und Katastrophenschutz Barnim in Eberswalde. Umweltminister Axel Vogel (Grüne) informiert sich über ein Projekt zum Waldumbau.

(dpa)