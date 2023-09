Aktion gegen Hunger: Nothilfe für Unwetteropfer in Libyen

Die Hilfsorganisation Aktion gegen Hunger will Opfer des Unwetters in Libyen mit Hilfsgütern versorgen.

"Unsere Teams in Libyen stehen bereit und planen in Zusammenarbeit mit dem Libyschen Roten Halbmond, rund 1000 Menschen mit Lebensmitteln, Hygiene-Kits und weiteren dringend benötigten Artikeln zu versorgen", so Geschäftsführerin Helene Mutschler am Mittwoch laut Mitteilung.

Nach Angaben eines Sprechers müssen die Organisationen aber noch auf die Genehmigung der lokalen Behörden warten. Außerdem müsse sichergestellt werden, dass für die Mitarbeiter keine Gefahr bestehe.

Den Angaben zufolge leitet Aktion gegen Hunger bereits seit 2019 humanitäre Hilfsprogramme in dem vom Bürgerkrieg verwüsteten Land. Die Koordinierung der humanitären Hilfe stelle eine Herausforderung dar, da entsprechende Mechanismen der Vereinten Nationen im Land abgebaut worden seien.

