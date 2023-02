Tausende Kartons mit Hilfsgütern für Erdbebenopfer in Türkei

Nach der schweren Erdbebenkatastrophe vom Montag stehen in Berlin Tausende Kartons mit Hilfsgütern zum Abtransport in die Türkei bereit.

Bei einer Spendenaktion im Märkischen Viertel kamen in den vergangenen zwei Tagen insgesamt 450 Europaletten voller Sachspenden zusammen, wie eine Mitarbeiterin der Kaplan Food GmbH sagte, die ihre Lagerhalle in der Quickborner Straße für die Aktion zur Verfügung gestellt hatte. Darunter sind demnach unter anderem Decken, Kleidung, neugekaufte Medikamente und Hygieneartikel. Die Spenden sollen heute noch per Lkw und per Flugzeug in die Türkei gebracht werden, sagte die Mitarbeiterin am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch.

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) besuchte die Lagerhalle am Mittwoch und dankte den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. "Es ist immens, was hier auf die Beine gestellt wurde", sagte Giffey. "Berlin hilft und ist in dieser riesigen Katastrophe solidarisch." Laut Giffey soll am Flughafen BER eine Halle für den Flugtransport zur Verfügung stehen.

Auch am Konservatorium für türkische Musik in Kreuzberg kamen zahlreiche Spenden zusammen. Die Hilfsbereitschaft der Menschen sei so groß, dass keine weiteren Spenden mehr aufgenommen werden könnten, so die Organisatoren. Auch das Türkische Generalkonsulat will demnach ein bestimmtes Kontingent an Hilfsgütern liefern. Noch am Mittwochabend soll Turkish Airlines eine Maschine mit rund 500 Kartons in die betroffenen Erdbebenregionen fliegen - es werde aber noch weitere Flüge brauchen, um all die Sachen auch rüberzusenden, so die Musikschule.

(dpa)