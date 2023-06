Linke-Politiker fordert bundeseigene Löschflugzeuge

Der Brandenburger Bundestagsabgeordnete Christian Görke (Linke) hat vom Bund die Anschaffung einer nationalen Löschflugzeugstaffel gefordert.

"Es ist für unser Bundesland fatal, dass wir immer noch keine schlagkräftige Löschfliegerstaffel haben", teilte Görke am Dienstag mit. Kein anderes Bundesland sei so sehr mit alter Munition belastet wie Brandenburg, was das konventionelle Löschen am Boden erschwere.

Zwar liege der Katastrophenschutz im Zuständigkeitsbereich der Länder, aber er sehe den Bund in der Verantwortung, bei großflächigen Waldbränden Amtshilfe zu leisten, sagte Görke. Als geeigneten Standort für eine bundeseigene Löschflugzeugstaffel nannte er Welzow (Landkreis Spree-Neiße).

Der Landesfeuerwehrverband Brandenburg sah zuletzt keinen dringenden Bedarf für Löschflugzeuge. Man verfolge bei der Brandbekämpfung aus der Luft eine andere Strategie, sagte Landesfeuerwehrchef Rolf Fünning. Die brandenburgische Topographie, die einfachere Löschwasseraufnahme sowie bereits getätigte Anschaffungen machten die Brandbekämpfung per Löschhubschrauber sinnvoller, führte Fünning aus.

In der vergangenen Woche waren bei dem Brand in Jüterbog Löschflugzeuge im Einsatz. Eines der Flugzeuge ist im Harz stationiert und soll dort langfristig bei der Brandbekämpfung eingesetzt werden. Fraglich ist, ob bei erneuten Bränden das Flugzeug wieder ausgeliehen werden kann. Der Chef des Landesfeuerwehrverbandes in Sachsen-Anhalt, Kai-Uwe Lohse, sagte, es komme auf die Gesamtsituation an. "Wir können es nur ausleihen, wenn wir wissen, dass wir es schnell wiederbekommen."

(dpa)