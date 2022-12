Erzbistum Berlin lädt zum Requiem für Benedikt XVI.

Das Erzbistum Berlin lädt zum Gebet für den verstorbenen emeritierten Papst Benedikt XVI.

Schon bei der Jahresschlussandacht in St. Josef im Wedding am Samstag werde des Verstorbenen gedacht, erklärte das Erzbistum. Für den 9. Januar werde gemeinsam mit der Apostolischen Nuntiatur ein Requiem in der Johannes-Basilika vorbereitet.

Erzbischof Heiner Koch erklärte, Benedikt habe sich ein Leben lang in den Dienst Gottes und seiner Kirche gestellt. "Dass er den Mut hatte, von diesem Amt zurückzutreten, als er merkte, dass er den Anforderungen nicht mehr gewachsen war, bewundere ich", betonte Koch. Er fügte jedoch hinzu: "Sein Einsatz für die Aufarbeitung des Skandals des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche als Präfekt der Glaubenskongregation und als Papst wurde verdunkelt durch irritierende Aussagen über seine Zeit als Erzbischof von München-Freising. Ich bedaure sehr, dass dadurch auch der Theologe Joseph Ratzinger bei vielen in Misskredit geraten ist."

Er selbst verbinde mit dem früheren Papst vor allem dessen Besuch beim Weltjugendtag in Köln. "Die Zeit mit ihm war für mich und alle jungen Menschen, die ihm begegneten, ein prägendes Erlebnis", erinnerte sich Koch, der von Benedikt XVI. zum Weihbischof in Köln ernannt worden war. "Das Amt als Berufung und als Dienst zu verstehen auch in schweren Stunden, das habe ich von ihm gelernt."

Benedikt XVI. starb am Samstagmorgen im Alter von 95 Jahren im Kloster Mater Ecclesiae im Vatikan.

(dpa)