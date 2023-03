Keine Beleuchtung am Brandenburger Tor: "Earth Hour"

Das Brandenburger Tor soll am Samstagabend (20.30 Uhr) für eine Stunde unbeleuchtet bleiben.

Mit der weltweiten Aktion "Earth Hour" will die Umweltschutzorganisation WWF jedes Jahr ein Zeichen für mehr Klimaschutz setzen.

Weltweit wird bei der "Earth Hour" an Sehenswürdigkeiten, in Büros und Wohnungen das Licht ausgeknipst. Die 17. "Stunde der Erde" findet unter dem Motto "Gemeinsam für mehr Klimaschutz" statt. Weltweit beteiligen sich zahlreiche Städte an der Aktion, in Deutschland sind es laut WWF mehr als 550.

(dpa)