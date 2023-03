Schwarz: Ziele nur mit enormer Anstrengung erreichbar

Aus Sicht von Berlins Wirtschaftssenator Stephan Schwarz ist schon die vom Senat angestrebte Verringerung der Kohlendioxid-Emissionen nur mit großer Anstrengung zu schaffen.

"Die Ziele, die wir von 1990 bis 2020 erreicht haben, bei der CO2-Reduzierung, das war leicht im Vergleich zu dem, was jetzt vor uns steht", sagte der parteilose Politiker am Dienstag nach einer Sitzung des Senatsausschusses für Klimaschutz. Allen sei deutlich, dass das Ziel von 70 Prozent Treibhausgasreduzierung bis 2030 sehr ambitioniert sei. "Was erreichbar ist, aber nur mit enormer Anstrengung", sagte Schwarz. Am Sonntag wird bei einem Volksentscheid in Berlin darüber abgestimmt, ob es beim Klimaschutz noch schneller vorangehen soll.

Die Initiative, die den Volksentscheid durchgesetzt hat, fordert eine Verringerung um mindestens 70 Prozent bis 2025 und um mindestens 95 Prozent bis 2030. Schwarz wies auf die Einschätzung der Berliner Industrie- und Handelskammer (IHK) hin, die Klimaneutralität in sieben Jahren für unrealistisch hält. "Das ist auch das Stimmungsbild, das ich in der Stadt widergespiegelt bekomme", sagte Schwarz.

Im Klimaschutzausschuss sei am Dienstag über das Thema, welche Hebel für die Verringerung von klimaschädlichen Emissionen zur Verfügung stehen, gesprochen worden. "Es ist kein Geheimnis: In Berlin resultiert fast die Hälfte des CO2-Ausstoßes aus dem Gebäudebestand", sagte Schwarz. "Hier liegt enormer Sanierungsbedarf vor uns, wenn wir die Ziele 70 Prozent Reduzierung bis 2030 erreichen wollen."

Schwarz wies darauf hin, dass es allerdings auch viele Engpässe gebe - nicht nur mit Blick auf finanzielle Budgets, sondern etwa auch bei Fachkräften. Auch die Frage funktionierender Lieferketten und der Verfügbarkeit von Materialien werde es in den nächsten Jahren schwierig machen, die Klimaschutzziele zu erreichen.

(dpa)