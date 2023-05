Jessica Schwarz sorgt sich um Waldbrände in Portugal

Schauspielerin Jessica Schwarz (46), die in Portugal eine Hotelanlage betreibt, schaut besorgt auf mögliche Waldbrände im Sommer.

"Wir hatten letzte Woche Windböen von 60 km/h, uns hat es alle fest betonierten Schirme umgehauen. Wenn sich das mit der Hitze von 34 Grad jetzt entfacht, haben wir tatsächlich ein Problem", sagte Schwarz am Freitagabend der Deutschen Presse-Agentur am Rande des Deutschen Filmpreises in Berlin.

Schwarz hatte bereits im vergangenen Jahr Waldbrände hautnah miterlebt. Damals litt Portugal unter einer Rekorddürre. "So schön die Sonne dort auch ist, wir wünschen uns eigentlich Regen. Es hat jetzt acht Wochen nicht geregnet, und das ist eine Katastrophe."

Die Schauspielerin aus Hessen ("Romy", "Das perfekte Geheimnis") lebt seit drei Jahren mit ihrem Ehemann Louis Beckmann in Portugal. Die beiden betreiben dort ein kleines Hotel in einem Naturschutzgebiet in der Nähe von Lissabon.

(dpa)