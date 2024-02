Polizei fahndet nach Teilnehmerin von Sitzblockade

Die Polizei fahndet mit Fotos nach einer Teilnehmerin einer Sitzblockade der Gruppe Extinction Rebellion vor rund eineinhalb Jahren in Berlin-Kreuzberg.

Die etwa 20 bis 30 Jahre alte Frau soll sich am Nachmittag des 17. September 2022 an der Kreuzung von Oberbaumstraße, Schlesischer Straße und Skalitzer Straße mit der Hand an ein Stahlrohr geklebt haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das Rohr war in einer mit Beton ausgegossenen Badewanne eingelassen. Das habe die Auflösung der Blockade erheblich erschwert, hieß es.

Die Klimaaktivistin habe später Angaben zu ihrer Identität verweigert und ihr Gesicht mit schwarzer Farbe bemalt, um eine Identifizierung zu erschweren. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Identität der Gesuchten oder deren Aufenthaltsort machen können.

