Klimaschutz-Bewegung

30.03.2023

Koalitionsbeschlüsse: Demo von Fridays for Future

Eine Teilnehmerin hält auf der Fridays for Future-Demonstration ein Protestplakat in den Händen.

Artikel anhören Shape

Die Klimaschutz-Bewegung Fridays for Future will am heutigen Nachmittag (14.00 Uhr) in Berlin gegen die Beschlüsse des Ampel-Koalitionsausschusses protestieren.

Themen folgen