Experten fordern mehr C02-Verringerung im Straßenverkehr

Das von CDU und SPD im Koalitionsvertrag vereinbarte Milliarden-Sondervermögen für mehr Klimaschutzmaßnahmen werten Experten als Zeichen dafür, dass die beiden Parteien das Thema CO2-Verringerung ernst nehmen.

Dieser Schwerpunkt sei ausdrücklich zu begrüßen, teilte das Climate Change Center Berlin Brandenburg am Mittwoch mit. Ausreichend sei das aber nicht.

"Die Zielsetzung ist angemessen, und die Maßnahmen werden den Klimaschutz vorantreiben", sagte der wissenschaftliche Koordinator des Wissenschaftszentrums, Felix Creutzig. "Es ist allerdings abzusehen, dass das Maßnahmenportfolio nicht ausreichen wird, das Ziel von 70 Prozent Reduktion der CO2-Emissionen in absehbarer Zeit zu erreichen", so der Professor an der Technischen Universität (TU) Berlin.

Insbesondere im Verkehrsbereich seien weitere Instrumente wichtig, um die CO2-Emissionen zu senken. "Dazu gehören aktiveres Parkraummanagement und höhere Preise auch für Anwohnerparkausweise oder die Ankündigung einer emissionsfreien Innenstadt", sagte Creutzig.

(dpa)