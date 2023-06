Klimaschutz-Initiative

Letzte Generation blockiert Straßen an der Siegessäule

Aktivisten der Klimaschutz-Initiative Letzte Generation haben am Montagmorgen drei Straßen an der Siegessäule in Berlin blockiert.

Etwa zwölf Personen seien an der Aktion beteiligt, einige davon an der Straße festgeklebt, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Einsatzkräfte der Polizei sind vor Ort am Großen Stern. (dpa)

