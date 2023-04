Cottbus: mit Bürgern Konzept zu Klimaneutralität erarbeiten

Auf dem Weg zu einer klimaneutralen Stadt will Cottbus seine Bürgerinnen und Bürger am Prozess beteiligen.

Dazu findet am Donnerstag kommender Woche eine Auftaktveranstaltung für die Arbeit an einem gemeinsamen Klimaschutzkonzept statt, wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte. Ziel des Workshops sei es, sich über Ideen, aber auch Bedenken und Hinweise auszutauschen und diese in die Arbeit mit aufzunehmen. Dabei soll es zunächst unter anderem um Themenbereiche wie Bauen und Wohnen, Wirtschaft und Arbeit oder Energie und Mobilität gehen. Interessierte sollen sich wegen des begrenzten Platzes für die Veranstaltung unter www.cottbus.de/klima anmelden, wie es von der Stadtverwaltung weiter hieß. Weitere Veranstaltungen sollen im Beteiligungsprozesses folgen. Zudem können Lösungen und Maßnahmen auch online vorgeschlagen werden.

Erarbeitet wird das Klimaschutzkonzept vom Fachgebiet Stadttechnik der Technischen Universität Cottbus-Senftenberg in Kooperation mit der inter3 GmbH aus Berlin. Begleitet werden soll der Prozess zudem von einer Klima-Kommission, die sich aus Wissenschaft, Forschung, der Zivilgesellschaft sowie Wirtschaft und Handel zusammensetzt.

Hintergrund ist das Ziel Deutschlands, bis 2045 klimaneutral zu agieren. Cottbus kann laut Stadtverwaltung schon Erfolge vorweisen: Etwa 63 Prozent der 82 Maßnahmen des Energiekonzeptes aus dem Jahr 2013 seien bereits umgesetzt, hieß es.

(dpa)