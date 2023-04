CDU-Chef will kein Scooter-Verbot in Berlin

Berlins CDU-Chef Kai Wegner will kein Verbot von geliehenen E-Scootern wie in Paris.

Der mögliche Regierende Bürgermeister der geplanten Koalition von CDU und SPD setzt auf verbindliche Absprachen mit den Verleihern. "Das gehen wir jetzt an", sagte Wegner bei Welt-TV. E-Scooter sollen nur auf ausgewiesenen Flächen abgestellt werden können. "Erst dann geht die Uhr aus, wo man bezahlt für eine solchen E-Scooter." Die Betreiber seien bereit dazu, einen solchen Weg zu gehen.

In Paris hatten sich am Sonntag bei einer Befragung 89 Prozent für ein Verbot ausgesprochen. An dem Votum beteiligten sich nur 7,46 Prozent der 1,3 Millionen Wahlberechtigten.

(dpa)