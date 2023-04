Bisher 5052 Rückläufer bei SPD-Mitgliedervotum

An dem Mitgliedervotum der Berliner SPD über den ausgehandelten Koalitionsvertrag mit der CDU hat sich bislang gut ein Viertel der Parteimitglieder beteiligt.

Bis Donnerstag seien 5052 Stimmbriefe bei der Deutschen Post und in der Landesgeschäftsstelle eingegangen, sagte ein SPD-Sprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Damit ist klar, dass das Votum gültig ist: Denn die nötige Mindestbeteiligung von einem Fünftel der 18.566 Stimmberechtigten (3714 Mitglieder) ist bereits erreicht.

Die Basisabstimmung per Brief war am 4. April gestartet. Bis spätestens 21. April um 23.59 Uhr müssen die ausgefüllten Stimmzettel zurück bei der SPD sein. Die Auszählung ist am 23. April geplant, anschließend wird das Ergebnis mitgeteilt. Die CDU will einen Tag später am 24. April auf einem Parteitag über den Koalitionsvertrag abstimmen.

(dpa)