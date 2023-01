Spektakel erwartet bei Premiere von "Käfig voller Narren"

Die ohnehin für opulente Inszenierungen bekannte Komische Oper Berlin erwartet an diesem Samstag (19.00 Uhr) ein neues Bühnenspektakel.

In "La Cage Aux Folles (Ein Käfig voller Narren)" von Jerry Hermans geht es um Dragqueens und Showbusiness, vor allem aber um Menschenwürde und die Anerkennung unterschiedlicher Lebensweisen.

Den zentralen Song "I am what I am" aus dem vor 30 Jahren in New York uraufgeführten Musical machte Gloria Gaynor noch 1983 zu einem internationalen Hit. Bis heute ist der Song am Ende des ersten Aktes eine Hymne von queerer Szene und Gay Pride, dem stolzen Umgang mit der eigenen Sexualität.

Weiterer Hinweis auf einen rauschhaften Abend: Die Inszenierung stammt von Barrie Kosky, dem langjährigen Intendanten der Komischen Oper. Der 55-Jährige ist unter anderem dafür bekannt, regelmäßig auch viel Glitter, Tüll und knallige Effekte auf die Bühne zu bringen. Die Komische Oper verspricht bereits ein "immer gültiges Plädoyer für den Mut, zu sich selbst und zueinander zu stehen".

