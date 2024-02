Guben wirbt mit kostenlosem Probewohnen um Zuzügler

In Guben (Landkreis Spree-Neiße) können Interessierte zwischen Juli und September zur Probe wohnen.

Die Kleinstadt wolle sich mit dieser Aktion als Wohnstandort bekannt machen, erklärte eine Sprecherin der Stadt am Mittwoch. Allein oder sogar mit Familie könne man für einen Zeitraum von zwei bis vier Wochen eine voll ausgestattete Wohnung in der Stadt nutzen. Lediglich die Nebenkosten seien zu tragen, so die Sprecherin.

Voraussetzung ist laut der Stadtverwaltung ein Praktikum bei einer von mehreren Partnerfirmen der Stadt. Das könne unter anderem die örtliche Wohnungsgesellschaft, das Sozialwerk oder ein Gerüstbau-Unternehmen sein. Auch die Arbeit in einem gemeinnützigen Verein werde anerkannt. Die Bewerbungsfrist endet demnach am 28. April. Guben folgt mit dem Modell anderen Städten wie Eberswalde, Frankfurt (Oder) und Görlitz. Auch in diesen Städten wurde bereits zum Probewohnen aufgerufen.

(dpa)