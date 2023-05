Stübgen: Neue Flüchtlingsunterkünfte stoßen auf mehr Protest

Innenminister Michael Stübgen (CDU) befürchtet zunehmenden Protest in der Bevölkerung gegen neue Flüchtlingsunterkünfte in Brandenburg.

"Die Kapazitäten sind an enge Grenzen geraten", sagte er am Dienstag nach Beratungen des Kabinetts im Schloss Ribbeck bei Nauen im Landkreis Havelland. "Gerade die Errichtung neuer Unterkünfte in Kommunen stößt auf immer stärkeren Widerstand sowohl der Bevölkerung als auch der kommunalen Ebene."

Der Landrat des Havellandes, Roger Lewandoswki ( CDU), sagte nach der gemeinsamen Sitzung mit dem Kabinett zur Flüchtlingsaufnahme: "Es herrscht auch eine angespannte Stimmung in der Bevölkerung." Das Klima verändere sich. Der Landkreis sucht derzeit Grundstücke, um neue Quartiere für Geflüchtete zu schaffen. In dem Landkreis gibt es Überlegungen für Containerwohnanlagen, um mehr Plätze für Flüchtlinge zu schaffen.

(dpa)