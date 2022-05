PCK-Chef will Raffinerie ausbauen

Der Geschäftsführer der mehrheitlich russischen Raffinerie PCK in Schwedt/Oder, Ralf Schairer, hält den Standort ungeachtet des geplanten Öl-Embargos der EU gegen Russland für zukunftsfähig.

"Wir wollen den Standort langfristig erhalten", sagte Schairer am Montag bei einem Besuch von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vor Hunderten Beschäftigten.

Sein Ziel sei, "dass wir die Raffinerie transferien zu dem, was gebraucht wird - nicht nur in den nächsten zwei Jahren, sondern in den nächsten fünf, zehn, 15 Jahren." Der Standort sei stark. "Und deshalb ist er ausbaufähig für die Zukunft." Schairer ist seit knapp sechs Wochen Geschäftsführer. "Ich habe einen Glauben an Euch, an unsere Stärke und an unseren Willen, dass wir uns behaupten."

Die Bundesregierung sieht gute Chancen, die Raffinerie PCK mit rund 1200 Beschäftigten bei einem Öl-Embargo der Europäischen Union gegen Russland zu erhalten. Dafür sind den Angaben zufolge aber Voraussetzungen wie alternative Öl-Quellen, Finanzmittel und die Frage der Eigentümerstruktur notwendig. Die PCK-Raffinerie ist mehrheitlich im Eigentum des russischen Staatskonzerns Rosneft.

Die EU-Kommission plant, russische Rohöllieferungen für Deutschland und die meisten anderen EU-Länder innerhalb von sechs Monaten auslaufen zu lassen. Im brandenburgischen Schwedt endet die Pipeline "Druschba" (Freundschaft) aus Russland. Das Öl wird bei PCK verarbeitet.

(dpa)