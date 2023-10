Konflikte

vor 40 Min.

Farbschmierereien am SPD-Parteibüro in Neukölln

Artikel anhören Shape

An dem SPD-Kreisbüro in der Hermannstraße in Berlin-Neukölln sind mehrere Fensterscheiben beschädigt und zum Teil beschmiert worden.

Zu dem Zeitpunkt habe sich niemand dort aufgehalten, sagte ein Sprecher der Berliner SPD der Deutschen Presse-Agentur am Samstag. Eine Mitarbeiterin des Kreisbüros habe am Freitag entdeckt, dass insgesamt vier Scheiben, die aus Sicherheitsglas bestehen, durch Steinwürfe beschädigt worden seien. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" darüber berichtet. Außerdem sei auf einer Scheibe der Schriftzug "4 Gaza" (für Gaza) zu lesen gewesen, sagte der SPD-Sprecher. Der Schriftzug habe sich durch Abwischen entfernen lassen. Eine Sprecherin der Berliner Polizei bestätigte am Samstag, dass Einsatzkräfte gegen 13.00 Uhr Farbschmierereien sowie Beschädigungen an dem Parteibüro festgestellt hätten. Bericht im "Tagesspiegel" (dpa)

Themen folgen